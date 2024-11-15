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عاصفة "ممطرة مثلِجة" ضخمة تضرب العراق والمنطقة أواخر نوفمبر.. ماذا سيحدث؟
محليات
2024-11-15 | 00:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,647 مشاهدة
السومرية
نيوز-محليات
تشير توقعات الطقس الى استقرار نسبي في معظم مدن العراق، خلال اليوم الجمعة، فيما كشفت خرائط الطقس العالمية عن مفاجآت في أجزاء من أوروبا تتمثل بعواصف هي الأولى من نوعها خلال الشتاء وتتعمق نحو
العراق
مع تساقط ثلوج لأول مرة على مرتفعات سوريا ولبنان والأردن.
وبحسب بيانات الطقس، فإن الطقس اليوم
الجمعة
في
العراق
يكون مشمسا إلى غائم جزئي، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
اما الحرارة، فتكون الدرجات مقاربة لليوم السابق حيث متوقع أن تسجل مناطق وسط وجنوب البلاد ما بين بداية ومنتصف الـ 20 مئوية، وبشكل أقل في باقي المناطق.
وتكون درجات الحرارة العظمى نهاراً في كافة المحافظات عند 24 مئوية في
بغداد
والقائم، و20 في دهوك، و21 في أربيل، و17 في السليمانية، و23 في كركوك وصلاح الدين والفلوجة والرطبة، و22 في نينوى والرمادي، و25 في
ديالى
وكربلاء والنجف، و26 في بابل وواسط والقادسية وميسان وذي قار والمثنى والبصرة.
ومن المتوقع نزول منخفض جوي قطبي يتعمق على مستوى 500 هيكتو بسكال يتقدم نحو
العراق
عبر تركيا، و يترافق مع كتل هوائية باردة وأمطار غزيرة على مدن غرب وشمال
العراق
اعتبار من الثلث الاخير من هذا الشهر وسيؤدي الى انخفاض كبير في درجات الحرارة في عموم مدن
العراق
خصوصآ على مدن غرب وشمال
العراق
وسيزداد تعمق المنخفض مطلع الشهر المقبل من شهر 12 لتصل درجات الحرارة اقل من معدلاتها الطبيعية خلال ايام الشهر المقبل.
ويشير النموذج الى عاصفة شتوية هي الأولى هذا الموسم وبشكل مبكر للغاية، حيث تشير المؤشرات الى ان العواصف القطبية الثلجية التي ستضرب أوروبا ستمتد الى الشرق الأوسط، حيث نشهد منخفضا قطبيا عميقا على مستوى 500 هيكتوبسكال، فلا عن منخفض سطحي عميق تنحدر القيم في مركزه الي 993 ملليبار، وكتلة هوائية قطبية المنشأ وشديدة البرودة لتصبح درجات الحرارة دون المعدل بقيم ملحوظة، بالإضافة الى هطول أمطار غزيرة شمال مصر وبلاد الشام ومناطق من العراق، ولأول مرة تساقط الثلوج علي مرتفعات لبنان وسوريا وربما شمال الأردن.
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