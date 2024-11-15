حريق في بغداد وفرق الدفاع المدني تهرع

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في .

وقال لـ نيوز، ان "حريقا اندلع صباح اليوم في محل لبيع المفروشات بمنطقة الجديدة شرقي اثر انفجار رمانة يدوية رماها مجهولون داخل المحل ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية". وأضاف ان "فرق الدفاع المدني هرعت لاخماد الحريق"، الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".

