الكشف عن حقيقة حرق صورة للمنتخب الوطني في البصرة (فيديو)

وقال مراسل نيوز، ان "هذا المقطع قديم ويعود الى فترة سابقة اثناء تهديم وازالة جسر المطيحة في الوفود وسط البصرة".وأضاف ان "ما تداولته التواصل الاجتماعي غير دقيق ولا وجود لهذه الأفعال في البصرة".يذكر ان منتخبنا الوطني تعادل مع نظيره الأردني سلبيا على جذع النخلة في يوم امس ضمن التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2026.