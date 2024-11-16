مصرع طفلة بحادث سير شرقي بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "عجلة نوع ماليبو انقلبت نتيجة فقدان السيطرة عليها تقودها امرأة على محمد القاسم".

وأضاف أن "الحادث اسفر عن وفاة ابنتها تولد 2023 بالاضافة الى تضرر المركبة بالكامل"