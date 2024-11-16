اتهامات تطارد مرافق وزير امني: عسكري يسافر بشكل غير قانوني ليقوم بغسيل الاموال

وقال لـ نيوز، إن "المرافق ويدعى (ح. م)، يستغل سفره إلى دبي للقيام بعمليات غسيل أموال وعمليات مشبوهة، ثم إعادة الأموال إلى عبر قنوات غير شرعية".وأشار إلى أن "المرافق يعد سمساراً داخل وزارة، حيث يتوسط لجلب شركات للتعاقد مع الوزارة مقابل حصوله على عمولات مالية كبيرة".وسوف تكشف نيوز عن اسم هذا السمسار والجهات التي يعمل معها.