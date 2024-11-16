إصابة ضابط بإخماد حريق داخل معمل في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإصابة ضابط اثناء عمليات اخماد حريق اندلع داخل معمل في .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "ضابطا برتبة منسوب الى الدفاع المدني اصيب نتيجة تعرضه لحادث سقوط حجز على رأسه اثناء عمليات اخماد حادث حريق اندلع داخل معمل للنجارة بمنطقة كسرة وعطش".

وأضاف أنه "تم نقله الى قريب واخماد النيران".