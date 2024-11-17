التعليم: مساء اليوم آخر موعد للتقديم على المنحة المجانية في الكليات الأهلية

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتور حيدر العبودي، إن مساء اليوم الأحد، سيتم غلق بوابة التقديم على المنحة المجانية لكليات المجموعة الطبية وهي كليات: الطب العام والأسنان والصيدلة في الكليات الأهلية، بحسب صحيفة الرسمية.وأضاف العبودي أن ضوابط التقديم على المنحة المجانية نصَّت على أن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية العلمي الأحيائي للسنة الدراسية (2023 – 2024) حصراً وأن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن 93 بالمئة لكليات طب الأسنان والصيدلة، ويحق له ستة اختيارات، والطالب الحاصل على معدل 96 بالمئة المتقدم على كليات الطب العام بعد إضافة درجة الدور واللغة المضافة، يحق له التقديم على عشرة اختيارات متنوعة.