مخاطبات حكومية لتثبيت 8 آلاف من قراء مقاييس الكهرباء

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد انه تم التأكيد على طلب تعيينهم وبشكل مكثَّف من خلال لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية ومن خلال كتب رسمية وبشكل جاد لتثبيتهم على الملاك الدائم لكونهم يمثلون حلقة وصل بين المواطن والمؤسسات التابعة للوزارة ببغداد والمحافظات بما يخص عملهم أسوة بأقرانهم ممن تم تثبيتهم مسبقا.وأردف أن المخاطبات الرسمية تضمنت تسهيل تثبيتهم على الملاك الدائم، مؤكداً أن التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية الخاصة بهم متوفرة ولا مشكلات إدارية بذلك، منوهاً بأنه سيتم تشكيل فريق من الوزارات المعنية لاتخاذ إجراءات تثبيتهم.