التعليم تقرر تحديث ضوابط عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات العليا

وحددت الضوابط أن الطالب المشمول بها هو غير المستفيد سابقا من العودة إلى مقاعد الدراسة فيما لا يكون مشمولا بها الملغى قبوله لإدلائه بمعلومات خاطئة تخص الوظيفة والملغى قبوله لعدم المباشرة بالدراسة وحالات الغش والتزوير والفصل بسبب العقوبات الانضباطية والسرقة العلمية والمحكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.ونصت الضوابط على تشكيل في كل متنوعة الاختصاصات لدراسة الطلبات التي تقدم إليها من الذين أنهيت علاقتهم بالدراسة فيما يتم استلام طلبات العودة لمدة شهرين من تاريخ انتهاء الفصل الدراسي الثاني وتكون العودة إلى مقاعد الدراسات العليا على قناة النفقة الخاصة حصرا.الضوابط: