اعتقال متهم حاول سرقة "كابلات أرضية" في البصرة

أعلنت شرطة الطاقة في البصرة، عن اعتقال متهم حاول سرقة "كابلات أرضية" في .

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وقالت في بيان، "القت مفارز شرطة الطاقة الثامن في محافظة القبض على متهم حاول سرقة كابلات ايرث أرضية مختلفة الاحجام والقياسات (25 و70) ملم، من داخل المنشآت النفطية بالمحافظة".

وأضاف البيان "تم توقيفه تمهيداً لاحالته إلى المختص لينال جزاءه العادل".