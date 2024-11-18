موظفو التعداد السكاني يتعرضون للضرب في الديوانية!.. رسالة عبر السومرية للمواطنين

قال الزيادي في حديث خاص للسومرية ان "موظف التعداد السكاني تعرض للضرب من قبل صاحب دار في حي الزهراء وسط الديوانية"، مبينا ان "الشرطة القت القبض عليه اليوم وتم تبليغ الوطني بذلك وتم اعتقال المعتدي".وأشار الى ان "هذا الاعتداء يعد الرابع من نوعه على موظفي التعداد السكاني، منذ بدأ التعداد السكاني وأغلبها في المناطق الحضرية"، داعيا "المواطنين إلى مع المعاونين والعدادين كون هذا يصب في البلد بصورة عامة".وبين ان "الغرض الأساسي من التعداد تهيئة مجموعة من الأطر والبيانات والقواعد لمختلف القطاعات لكي تتمكن الوزارات العراقية لوضع خطط مستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة".ولفت الى ان "المرحلة الأولى من التعداد السكاني بدأت 1/9/2024 وانتهت 13/10/2024 استمرت 60 يوما وكان الغرض الأساسي منها حزم المحلات والقرى بواسطة المدراء والمعاونين وثم تقسيمها الى بلوكات لتسهيل العمل وتمت هذه المرحلة بنجاح تام".وأوضح ان "المرحلة الثاني التي بدأنا بها 16/11/2024 وتنتهي 22/11/2024 وهي مرحلة عد الافراد والاسر وهنا تكون البيانات ادق وهناك بيانات متعلقة بالهجرة وبعضها متعلقة بالمشاكل الصحية وما يخص التعليم والعاطلين عن العمل والغرض تكوين قاعدة بيانات تنفعنا لاتخاذ التدابير المستقبلية".