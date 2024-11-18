محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي غدا

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "محافظ ريبوار طه مصطفى رئيس اللجنة للتعداد العام وجه بتعطيل الدوام في جميع الدوائر في عموم محافظة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس كافة يوم غد الثلاثاء الموافق 19 تشرين الثاني 2024".وأضاف أن "ذلك جاء بهدف افساح المجال لانجاح جهود التعداد العام للسكان على ان تتولى الدوائر الخدمية من البلدية والبلديات والماء والمجاري والصحة والمؤسسات الخدمية تنظيم عملها لتأدية مهامها يوم غد".