الأنواء الجوية تصدر تنبيها عاجلا للعراقيين: احذروا المنطقة الحمراء

نيوز – محلي

أصدرت هيئة الأنواء تحذيرا عاجلا للعراقيين من حدوث عواصف رعدية شمال البلاد.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "المنطقة المؤشرة باللون ستشهد حدوث غيوم وعواصف رعدية تؤثر على وتتحرك باتجاه الشرق".