لا دوام غداً.. هذه المحافظات التي أعلنت عطلة

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات تعطيل الدوام ليوم غد الثلاثاء.

واعلن محافظ كربلاء جاسم الخطابي عن تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء لخلق انسيابية اكبر للفرق العاملة في التعداد السكاني.

كما وجه محافظ كركوك، ريبوار طه مصطفى، بتعطيل الدوام في جميع الدوائر في عموم محافظة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس كافة يوم غد الثلاثاء الموافق 19 تشرين الثاني 2024".

واكد أن "ذلك جاء بهدف افساح المجال لانجاح جهود التعداد العام للسكان على ان تتولى الدوائر الخدمية من البلدية والبلديات والماء والمجاري والصحة والمؤسسات الخدمية تنظيم عملها لتأدية مهامها يوم غد".

وقرر مجلس محافظة ميسان برئاسة مصطفى ادعير المحمداوي، تعطيل الدوام غدًا في جميع مؤسسات استعدادًا للتعداد السكاني، نظرًا لأهميته القصوى.



في السياق، وجه محافظ عبد القادر الدخيل، بتعطيل الدوام ليوم غدٍ الثلاثاء للمدارس التابعة لتربية في محافظتي (دهوك واربيل) ليتسنى للكوادر التربوية وجميع العوائل العودة الى المحافظة والمشاركة في عملية التعداد العام للسكان والمساكن.

كما قررت إدارة جامعة تكريت تعطيل الدوام لطلبة الدراسات الاولية والعليا فقط، ليوم غد الثلاثاء حرصاً مِنها على تعزيز عملية التَّعداد السُّكاني.

وأعلنت جامعة سامراء انه "حرصا من رئاسة جامعة سامراء على وصول الطلبة الى اهاليهم سالمين قبل استئناف حظر التجوال تقرر تبليغ الطلبة كافة بتعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء شعورا من رئاسة الجامعة بأهمية ان تكون جامعة سامراء داعمة للتعداد السكاني كونها خطوة مهمة ووطنية نحرص عليها جميعاً".

وشددت على "ضرورة استمرار الدوام للأساتذة والموظفين من مدينة سامراء وضواحيها لاكمال الاعمال الادارية اليومية".

وقررت محافظة النجف تعطيل الدوام غداً الثلاثاء استعدادا لاجراء التعداد السكاني.