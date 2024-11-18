بينهم تجار مخدرات وساحر.. اعتقال 64 مطلوباً بقضايا مختلفة شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الاستباقية التى تنفذها قطعاتنا ولليوم السادس على التوالي لملاحقة العناصر الارهابية "المنهزمة" والخارجين عن وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية ومروجي المواد المخدرة "السموم"، تواصل عمليات البحث والتفتيش المناطقي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الأجهزة والوكالات الأستخبارية".واضافت ان "العملية نتج عنها: القبض على (64) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم (13) متهماً بتجارة وترويج المواد المخدرة وبالجرم المشهود، واخر "بالسحر والشعوذة" و(49) اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة وكمية من المواد المخدرة وذلك ضمن مناطق ( حسينية المعامل، الباوية، حي النصر، الرشاد، حي الكوفة) شرقي العاصمة".واشارت الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".