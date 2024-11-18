هل سيتم حجز المركبات خلال أيام حظر التجوال؟

نيوز – محلي

كشفت العامة، اليوم الاثنين، حقيقة الانباء حول احتجاز المركبات خلال أيام حظر التجوال.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العامة العقيد حيدر الوائلي في تصريح للوكالة الرسمية اطلعت عليه نيوز، "ننفي صدور أية تصريحات إعلامية من قبلنا بخصوص حجز المركبات أثناء حظر التجوال". وأضاف انه "لم تصدر أية تعليمات بهذا الخصوص".

