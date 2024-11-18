هل عطلت النجف الدوام يوم غد؟

نيوز – محلي

نفت محافظة النجف، تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء.



وقالت في بيان اطلعت نيوز عليه انه "لا صحة لتعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء".

وأضافت ان "ما نشر في التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام حول تعطيل الدوام يوم غد الثلاثاء، عار عن الصحة".