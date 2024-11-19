استعدوا للأمطار.. ماذا يخبئ لنا الطقس خلال أيام الحظر؟

نيوز- محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءا من يوم غد الأربعاء.

وقالت الهيئة، في بيان ورد لـ نيوز، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي وأحياناً غائماً في بعض أقسام المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأضاف ان "طقس يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الشمالية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس المقبلة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "الحالة المتوقعة للبلاد ليوم السبت المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابعت ن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وديالى وكربلاء 25 مئوية، وفي نينوى والانبار 22 مئوية، وأربيل 20 مئوية، وواسط وبابل والنجف 26 مئوية، والديوانية والمثنى 27 مئوية، والبصرة 29 مئوية".