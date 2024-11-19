طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى بغداد

نيوز – محلي

أعلنت شركة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء رحلاتها الى حتى نهاية الشهر الحالي.

وقالت في بيان اطلعت عليه نيوز، انه "تقرر إلغاء الرحلات من والى حتى 30 تشرين الثاني الحالي". وأضافت انها "مستمرة في إلغاء الرحلات من وإلى حتى 31 كانون 2024".

