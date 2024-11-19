غرامة وحبس.. ما هي عقوبة المخالفين لإجراءات حظر التجوال؟

نيوز – محلي

حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، المخالفين لإجراءات حظر التجوال.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري لـ نيوز، ان "المخالف لإجراءات حظر التجوال خلال يومي غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، سيتم منعه من التجوال".

وأضاف انه "في حال عدم امتثال المخالف لإجراءات القوات الأمنية سيخضع للمادة 240 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة 240 من قانون العقوبات والخاصة بمنع التجوال انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة الف دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية اشد ينص عليها القانون".