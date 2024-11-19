ميسان.. السجن 15 سنة لمدان عن جريمة الدكة العشائرية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان قام بأطلاق عيارات نارية على أحد المدارس وسط العمارة مسببا اضرار مادية".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الثانية/1 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".