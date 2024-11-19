الخطوط الجوية العراقية: إعادة الطائرة 13 من الطائرات العاطلة للخدمة

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن" الطائرة التي تم اعادتها للخدمة هي الـ (13) والسابعة من ذات الطراز بعد إنجاز أعمال الصيانة عليها ومطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة عالمياً ونفذت الطائرة المذكورة رحلتها التجريبية الأولى وسيتم جدولة رحلاتها ضمن أسطول الناقل الوطني".وأشار إلى، أن" أن خطة إعادة طائرات الناقل الوطني العاطلة تسير بإنسيابية عالية من خلال الإهتمام الكبير والمتابعة المستمرة من قبل وزير رزاق محيبس السعداوي لحسم هذا الملف وإعادة الطائرات المتوقفة للخدمة".وأضاف البيان، أن" ومن خلال القسم الفني تستنفر كامل الإمكانات والموارد لإعادة طائرتين خلال المدة المتبقية من العام الجاري ليكون إجمال العدد المعاد 15 طائرة مع العمل على وضع جداول زمنية لإعادة العدد المتبقي من الطائرات العاطلة بمدة أقصاها نهاية عام 2025 ليتم بعدها إغلاق هذا الملف بالكامل.