في العراق.. اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار

نيوز – محلي

أعلنت محافظة أربيل، عن اغلاق مطعم يبيع وجبة طعام بـ130 مليون دينار.

وقالت في بيان تابعته نيوز، انه "بعد تداول التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة حول مطعم يروج لبيع طبق طعام بسعر خيالي، قامت السلطات بإغلاق المطعم لعدم الالتزام بالتعليمات".

وتناقلت التواصل الاجتماعي مقاطع لمطعم في يروج لبيع وجبة طعام باسم "كردستان"، بسعر 130 مليون دينار ما يعادل 87 الف دولار.

ووفقا للفيديو فأن الشخص الذي يقدم على تناول هذه الوجبة يقدم سيرته الذاتية ليتم تحضير الوجبة له في طقوس مختلفة على صحون وملاعق ذهبية واقمشة من حرير.