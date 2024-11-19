ماذا ستُسأل كل عائلة تشارك في التعداد السكاني؟

نيوز – محلي

أعلنت وزارة التخطيط، عن ابرز المحاور التي ستُسأل كل عائلة تشارك في التعداد السكاني.

وقال رئيس هيئة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في الوزارة، مكي غازي المحمدي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "التعداد السكاني يمر بثلاث مراحل أساسية، المرحلة الأولى هي مرحلة والترقيم والحصر، التي بدأت بتاريخ من آيار واستمرت حتى من أيلول، في هذه المرحلة، بدأ حوالي 40 ألف موظف بعملية الحصر والتقطيع في المناطق، حيث تم العمل إلى محلات وبلوكات".

وأضاف أن "المرحلة الثانية، التي بدأت في من أيلول، فتم فيها تنفيذ عملية التقطيع باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية، حيث تم ترقيم المساكن وتحويل كل دار إلى نقطة جغرافية دقيقة، كما تم العمل على نحو 120 ألف عداد، بحيث يتولى كل جمع بيانات حوالي 120 مسكناً في المناطق الحضرية، أما في المناطق الريفية، فسيتم تخصيص 40 عائلة أو مسكناً لكل عداد".

وأشار إلى أنه "من الفترة بين 14 و 20 من الشهر الجاري، سيقوم العدّاد بالنزول إلى المناطق الجغرافية أو البلوكات، ويحاول التعرف على المساكن عبر الرموز الموجودة على الأسوار (أسيجة البيوت)، وسيتم جمع معلومات عامة عن الأسرة، مثل معرفة رب الأسرة وعدد الأفراد وعدد الذكور والإناث، وأعمارهم".

وأوضح أنه "في الفترة من 20 إلى 21 من الشهر الجاري، سيقوم العدّاد بالتحقق من هذه المساكن ومراجعة المعلومات الأساسية، حيث سيتم جمع البيانات حول أي تغييرات في الأسر مثل الوفيات أو الولادات أو التغيرات في التركيبة الأسرية، مثل أن يصبح أحد الشباب رب أسرة بعد الزواج، وسترسل البيانات إلى المركز، مما يتيح استخراج النتائج بسرعة".



وأكمل قائلاً: "بعد يوم 21 من الشهر الجاري وحتى العاشر من كانون الأول، سيتم استكمال جمع الاستمارات الخاصة بالخصائص الاجتماعية مثل الخصائص العمرية والصحية، والسلع المستخدمة، وغيرها من البيانات التفصيلية التي سيتولى جمعها العدّادون من الأسر بشكل دقيق وموسع".