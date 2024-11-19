بشرى سارة بشأن رواتب الرعاية.. ما علاقة التعداد السكاني؟

وقال الأسدي في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "التعداد السكاني سيعطي قاعدة بيانات واضحة لخط مستوى الفقر ونسب الفقر في المحافظات وعليه سنعيد خطتنا الى زيادة شمول لبعض المحافظات بناءً على نسبة الفقر التي ستقرر من خلال التعداد السكاني".وعن تسريب المعلمات من خلال فرق التعداد، بين ان "جميع المعلومات التي ستكون لدى التعداد السكاني سرية لا تكشف لاحد بما فيها الوزارات لكن تعطى أنواع البيانات فقط".وأشار الوزير الى انه "تم موظفين من جميع الوزارات للمشاركة في فرق التعداد السكاني"، الى "العدد الكلي للمشاركين في عملية التعداد يبلغ 150 الف".وأوضح ان "التعداد سيكشف المزيد من العوائل المستحة في راتب الرعاية الاجتماعية وهذا يستدعينا الى صرف رواتب الرعاية لهم".