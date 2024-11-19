التعداد السكاني ومهربي الذهب عبر مطارِ بغداد على نشرة السومرية

# السوداني يؤكدُ اهميةَ اجراءِ التعدادِ السكاني، ويدعو المواطنين للتعاونِ مع الفرقِ المكلفةِ وعدمِ الإنصاتِ للشائعاتِ# القوانينُ الخلافيةُ في حلقةٍ مفرغة.. تضاربُ الاراءِ بشأنِ تمريرِها.. وانتقاداتٌ بسببِ عدمِ انعقادِ جلساتِ# بعد عمليَّاتِ تحرٍ وتقصٍ.. النزاهةُ تطيحُ باربعةِ متهمين في قضيَّةِ تهريبِ الذهب عبر مطارِ الدوليّ# قادةُ مجموعةِ العشرين يدعون إلى وقفِ إطلاقِ النارِ في غزة ولبنان.. والمبعوثُ الاميركي يصلُ بيروتَ لاستكمالِ المفاوضات