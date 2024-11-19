ما حقيقة صدور أوامر بالتحاق الضباط المجازين يوم غد؟

نيوز – محلي

نفت وزارة الدفاع، صدور أوامر بالتحاق الضباط المجازين يوم غد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، "ننفي ما تم تناوله من خبر مفاده إصدار أوامر من رئيس أركان بإلتحاق الضباط المجازين يوم غد الأربعاء، والذي تم تداوله في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت انه "لم تصدر أية تعليمات من سيادته حول هذا الموضوع"، لافتا الى ان "أية أخبار خاصة بها يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها وعبر منصاتها الإلكترونية الموثقة".