عشية التعداد.. عوائل من كركوك تعود الى مناطقها قادمة من أربيل (صور)

وبحسب التي اطلعت عليها نيوز، فان العشرات من عوائل عادت من أربيل عشية التعداد السكاني العام المقرر يومي الأربعاء والخميس.والصور التي نشرت قبل قلیل بالقرب من سیطرة شیراوه علی طریق أربیل - کركوك.والعوائل التي تسكن في أربيل وبطاقتها الوطنية تابعة لكركوك سارعت بالعودة اليوم قبل فرض حظر التجوال، كلٌّ حسب مكان ولادته.سبق وأن أعلنت محافظة أربيل: "بضرورة الوافدين من والقوميات الأخرى القاطنين في إقليم إلى مناطقهم الأصلية لغرض اجراء التعداد السكاني العام.