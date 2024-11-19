السامرائي يهنئ بفوز المنتخب العراقي على عُمان

قدم رئيس العزم السامرائي، التهاني بفوز المنتخب على نظيره العُماني في تصفيات المونديال.

وقال السامرائي في تغريدة على منصة "أكس"، "نهنئ شعبنا ومنتخبنا الوطني، أسود الرافدين، على الفوز في مباراة اليوم أمام المنتخب العماني".

وأضاف "بروح الإصرار والشجاعة التي لطالما تميز بها العراقيون، حقق منتخبنا اليوم هذا الفوز الثمين ونحن فخورون به وبكل ما قدم من جهد وتفانٍ، والقادم سيكون أجمل بفضل عزيمة الأسود".

وتابع "كل التوفيق يا أبطال في المشاوير القادمة، فأنتم فخر وحاملو حلمه نحو التأهل إلى نهائيات 2025".

وحقق المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء، فوزاً مهماً على نظيره العماني في مسقط بهدف واحد دون رد ضمن تصفيات مونديال 2026.