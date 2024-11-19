مصرع امرأة وطفلة بحريق جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بمصرع امرأة وطفلة بحريق جنوبي .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تتمكن من اخماد حادث حريق اندلع داخل منزل يعود لموظفة ضمن منطقة البياع".

وأضاف أن "الحريق اسفر عن اختها تولد 1982 وابنة اختها تولد 2013"، موضحا أن "المعلومات تشير الى أن الحادث نتيجة تماس كهربائي".