في بغداد.. ازدحام مروري مع بدء حظر التجوال (فيديو)

شهدت منطقة وسط بغداد، ازدحاما مروريا مع بدء حظر التجوال الشامل.

ويظهر الفيديو المرفق وجود ازدحام مروري وتوقف السير في أحد شوارع .

وبدأ في والمحافظات، قبل قليل، حظر التجوال الشامل الخاص بالتعداد العام للسكان في عموم .

التفاصيل أكثر في الفيديو المرفق..