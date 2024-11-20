البصرة "خالية تماما" وتنتظر التعداد الأول منذ 27 عاما "بحماس" (فيديو)

وبدت شوارع محافظة وتقاطع الجزائر وسط المركز وهي خالية تماما مع انتشار العجلات الأمنية لقطع الطرق ومنع التنقل بين منطقة وأخرى لضمان دقة بيانات التعداد.وتعول محافظة بشكل كبير على التعداد السكاني منذ 27 عاما، لكونها كانت قبلة للنزوح والوافدين من المحافظات الأخرى، مما تسبب بضغط على البنى التحتية والأراضي وحصة من الخدمات.