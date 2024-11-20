ضبط كتب تخويل مستنسخة يستغلها سائقي الأجرة لتجاوز حظر التجوال في سامراء (صور)

وقال في حديث لـ نيوز، ان "المفارز الأمنية في ضبطت كتب تخويل مستنسخة يستغلها سائقي أجرة للتنقل بين الأحياء وتجاوز حظر التجوال".وأضاف، ان "المفارز الأمنية صادرت تلك الكتب وحذرت المواطنين من استخدام الكتب المستنسخة التي منحت لمنتسبي لأداء واجباتهم الطارئة".