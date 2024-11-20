بالصور.. التعداد السكاني في القرى والارياف

نيوز – محلي

تنشر نيوز، صورا لفرق التعداد السكاني في مناطق والارياف.

وقال مراسل نيوز، ان "باحثي التعداد السكاني وصلوا الى والأرياف وسط استقبال من الأهالي للأدلاء بالمعلومات المطلوبة بشأن التعداد السكاني".