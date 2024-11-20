تمديد العطلة في هذه المحافظات

نيوز – محلي

أعلن عضو غرفة عمليات التعداد السكاني في إقليم هيمن ميراني، عن تمديد عطلة جميع في المؤسسات الأمنية والبيشمركة لغاية الـ 10 من كانون المقبل.

وقال ميراني لـ نيوز، إن "عطلة الضباط وقوات الداخلية والبيشمركة الذين توجّهوا إلى مناطقهم الأصلية (مناطق المادة 140) لتسجيل بياناتهم لدى فرق التعداد، ستُمدد لغاية الـ 10 من كانون المقبل، لحين عودتهم".

وأضاف: "بعد استكمال النموذج والذي تم تأكيده يومي اليوم وغدا الخميس، ستبدأ مرحلة أخرى بمزيد من المعلومات، لذلك يجب أن يبقى فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة في منطقتهم، ويكون لديه جميع المستندات الخاصة بأفراد الأسرة لملء النموذج الثاني بشكلٍ صحيح".

وتابع: ان "حكومة إقليم ستُبقي عطل هؤلاء الأشخاص مفتوحة، لحين الانتهاء من عملية التعداد بأكملها".