"قوزي جكسارات".. مدونون يعلقون على مطعم عراقي يبيع وجبة بـ130 مليون دينار

نيوز – محلي

خبر اغلاق مطعم في أربيل يقدم وجبة طعام بـ130 مليون دينار، بحسب ما نشر في التواصل الاجتماعي، ردود فعل تهكمية من قبل عدد من المدونين.

وتساءلت المدونات "هل ان وجبة هذا الطعام من الجنة؟"، فيما اكد احد المواطنين ان "سعر هذه الوجبة يعادل سعر منزل".

وتساءلت مواطنة أخرى "ماذا يقدمون في هذه الوجبة؟".

كما اكد مدون اخر ان "اغنى رجل بالعالم ويبلغ رصيده 132 مليار دولار يتناول ساندويش من البائعة المتجولين في الشارع، ويتناولها كأي شخص بسيط في الشارع، الا في عندما نمتلك الأموال ندخل بحالة جنون".

فيما وصف شخص اخر هذه الوجبة بانها "قوزي جكسارات عالتمن"، والجكسارة هي سيارة تويوتا نوع لاندكروزر، واخر يتساءل هل هو "مطبگ تاهو"، والمطبك هي اكلة عراقية معروفة اما التاهو فيقصد بيها سيارات الشيفروليت (تاهو).