بالصور.. الدراجات في طريقها للحجز

نيوز – محلي

باشرت مديرية شرطة سامراء، اليوم الأربعاء، بمصادرة عدد من الدراجات النارية.

وقال مراسل نيوز ان "مديرية شرطة صادرت عدد من الدراجات النارية بسبب مخالفة أصحابها شروط حظر التجوال".

