التعداد يكشف عن أكبر "معمرة" في العراق.. عمرها 119 عاما

كشف التعداد السكاني الذي انطلق في العراق، اليوم الأربعاء، عن "معمرة" في البلاد.

والمعمرة هي (ام جاسم) من قضاء جنوبي محافظة الدين، وهي من مواليد 1905.

وانطلقت صباح اليوم الاربعاء، عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق، إذ باشرت فرق التعداد السكاني بالانتشار في عموم المناطق لاجراء اول تعداد منذ عام 1997.