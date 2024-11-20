خلال التعداد.. تسجيل أكثر من مليون نازح ولاجئ في كردستان

وبحسب هيئة الإحصاء في الإقليم، "يبلغ إجمالي عدد سكان 8,668,975 نسمة، يشكل النازحون واللاجئون 15% منهم، أي حوالي 1,022,293 شخصاً".

وتضيف "تشير البيانات، التي تم تدقيقها حتى نهاية آذار 2024، من قبل وزارة داخلية الاقليم، إلى أن النازحين يشكلون 746,174 شخصاً، بينما يبلغ عدد اللاجئين 276,119 شخصاً".



ويتم توزيع النازحين حسب محافظات الإقليم وهي، أربيل: تضم 42,400 عائلة، بإجمالي 247,338 نسمة، والسليمانية: تحتضن 23,953 عائلة، بإجمالي 139,355 نسمة، دهوك: تستضيف 67,929 عائلة، بإجمالي 359,481 نسمة، بحسب البيانات.