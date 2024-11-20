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خلال التعداد.. تسجيل أكثر من مليون نازح ولاجئ في كردستان
محليات
2024-11-20 | 16:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,332 مشاهدة
كشفت إحصائيات وزارة داخلية إقليم
كردستان
العراق، عن تسجيل أكثر من مليون نازح ولاجئ في الإقليم خلال التعداد السكاني الذي انطلق الأربعاء.
وبحسب هيئة الإحصاء في الإقليم، "يبلغ إجمالي عدد سكان
كردستان
8,668,975 نسمة، يشكل النازحون واللاجئون 15% منهم، أي حوالي 1,022,293 شخصاً".
وتضيف "تشير البيانات، التي تم تدقيقها حتى نهاية آذار 2024، من قبل وزارة داخلية الاقليم، إلى أن النازحين يشكلون 746,174 شخصاً، بينما يبلغ عدد اللاجئين 276,119 شخصاً".
ويتم توزيع النازحين حسب محافظات الإقليم وهي، أربيل: تضم 42,400 عائلة، بإجمالي 247,338 نسمة، والسليمانية: تحتضن 23,953 عائلة، بإجمالي 139,355 نسمة، دهوك: تستضيف 67,929 عائلة، بإجمالي 359,481 نسمة، بحسب البيانات.
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