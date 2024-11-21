التخطيط تكشف للسومرية موعد اعلان نتائج التعداد السكاني.. ماذا عن غير المسجلين؟

ويقول الهنداوي في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "حظر التجوال سيستمر لمنتصف هذه الليلة والعمل يسير بوتيرة جيدة مقياسا بيوم أمس"، مضيفا: "ما زلنا في الساعات الأولى من اليوم الثاني، ونلاحظ هناك تقدم كبيرا بنسب الإنجاز في اغلب المحافظات وتجاوزت 65 - 70% وما تبقى سينجز خلال هذا اليوم مع انتهى حظر التجوال".وعن نتائج التعداد السكاني، يشير الهنداوي الى ان "النتائج الأولية تحتاج الى يومين او ثلاثة أيام لإظهارها وتتضمن عدد سكان وعدد الذكور والاناث وعدد سكان كل محافظة وأيضا عدد سكان الريف والحضر"، موضحا ان "البيانات التفصيلية تحتاج الى شهرين او شهرين ونص الشهر للإعلان عنها بالنتائج الدقيقة".وأضاف ان "الغاية من التعداد السكاني هو الاطلاع على الواقع المواطنين وخصائص حياتهم والتالي جميع هذه التفاصيل تساعد على معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها المواطن العراقي وأيضا على مستوى الخدمات ومستوى التعلم والصحة والسكن".ولفت الهنداوي الى ان "الهدف من التعداد السكاني ليس ارهاق كاهل المواطن ونسعى من خلال التعداد الرسم للمستقبل وتحسين المواطن العراقي"، مبينا ان "جميع المواطنين غير المسجلين لدى التعداد السكاني سوف نعود إليهم لتثبيت بياناتهم".