الديوانية تطالب عبر السومرية بتمديد عمل فرق التعداد ليوم غد الجمعة.. لماذا؟

وقال مدير احصاء الديوانية محمد الزيادي في حديث خاص للسومرية نيوز، إن "نسبة انجاز فرق التعداد السكاني في محافظة الديوانية بلغت 70% وتم تمديد وقت انجاز عملنا الى الساعة 12 منتصف الليل بدل من الـ7 مساءً بعد استحصل موافقة رسمية ليتم اكمال الفرق بالجمع الشامل".وبشأن المعوقات التي يتعرض اليها فرق التعداد في الديوانية، يبين الزيادي ان "يوم تم فيه عطل البرنامج ويوم اخر بعدم استجابة من قبل المواطنين للفرق وذلك بعد حث المرجع الديني السيد علي السيستاني على قلب الموازي وتمت الاستجابة والتعامل بشكل طبيعي مع الفرق".واطلب مدير إحصاء الديوانية "وزارة التخطيط بتمديد عمل فرق التعداد اسكاني الى يوم غد لإنجاز بيانات أبناء قضاء الديوانية من غير فرض حظر التجوال في المحافظة".وختم الزيادي قائلا: "مشكلة عدم انجاز فرق التعداد السكاني بشكل تام حدثت فقط في المركز ووصلت نسبة الإنجاز فيها لفرق التعداد 50%، اما عن القضية والنواحي لا توجد أي مشكلة ووصلت نسبة الإنجاز فيها لفرق التعداد 100% ونسب الاستجابة فيها عالية جدا".