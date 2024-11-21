تولد 1900.. التعداد السكاني يكشف عن اكبر معمرة في العراق (صور)

وقال مراسل نيوز، ان فرق التعداد السكاني في محافظة كشفت عن اكبر معمرة في من مواليد عام 1900 أي ان عمرها 124 عاما.ويشهد اول تعداد للسكان بعد 27 عاما من الانقطاع وتم فرض حالة حظر التجول خلال يومي الأربعاء والخميس لإتاحة الفرصة لفرق التعداد السكاني من اجراء عمليات التسجيل ضمن التعداد السكاني في جميع محافظات .