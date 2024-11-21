إحصاء البصرة تكشف لـ السومرية نسبة العمل في التعداد

كشفت دائرة الإحصاء في محافظة البصرة، الخميس، عن نسبة العمل في التعداد السكاني.

وقال مدير دائرة الإحصاء في محافظة البصرة، شهدي عبد الأمير في حديث لـ نيوز، إن "نسبة العمل في بلغ 92%".

وأضاف أن "فرق العدادين ستستمر حتى بعد رفع الحظر"، الى أن "المناطق التي لم تصلها الفرق ستصلها خلال الأيام المقبلة".