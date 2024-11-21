الديوانية تكشف نسبة العمل في التعداد السكاني

كشفت دائرة الإحصاء في محافظة الديوانية، الخميس، عن نسبة العمل في التعداد السكاني.

وقالت المشرفة على عملية الإحصاء اغادير لـ نيوز، إن "النسبة القرى والأرياف وصلت إلى 100 % أما عموم بلغت 90 %".

وكان شهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي، إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر للتجوال خلال هذين اليومين.