بعدسة السومرية.. فرق الإحصاء تواصل عملها في الكاظمية

تنشر نيوز، صورا لفرق الإحصاء وهي تواصل عملها في الكاظمية شمالي .

وكان شهد يومي 20 و21 تشرين الثاني الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم العراق، وقامت الحكومة العراقية بفرض حظر للتجوال خلال هذين اليومين.

أدناه صور بعدسة من الكاظمية..