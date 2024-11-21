أهوار ميسان تعاني الجفاف للمرة الثالثة

مبينا ان "هذه الاقتصاديات لو توقفت سوف تضطر هذه الاسر العاملة بهذا المجال الى مطالبة الحكومة برواتب رعاية".

وقال نعمة في حديث لـ نيوز، انه "للمرة الثالثة وخلال خمس سنوات اصيبت اهوار ميسان بالجفاف بشكل كامل بنسبة 100‎%‎".واضاف، أن "الحلول الترقيعية من قبل الحكومة ووزارة الموارد المائية لا ترتقي مطلقا لمستوى الازمة".وتابع أن "ما توفره الاهوار اقتصادياً انفع كثيرا من الزراعة لان مئات الآلاف من السكان يعيشون على الزراعة وصيد والاسماك وتربية الجاموس، وبالتالي كل هذه اقتصاديات"،