طقس العراق.. منخفض جوي وامطار وغبار بدءاً من الاحد

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، أن "البلاد تتأثر باندفاع منخفض جوي جبهوي من شرق البحر المتوسط، والأجواء تكون غائمة بشكل جزئي في عموم البلاد مع فترات الصحو الجزئي، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب خلال المساء والليل وتكون مهيأة لهطول زخات أمطار خفيفة الى معتدلة في نينوى ودهوك ومناطق متفرقة من مدن جنوب البلاد، وربما تشمل بعض الزخات خفيفة الشدة أو قطرات في أثناء الليل".وأضاف أنه "من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية خلال ساعات ما بعد الظهر ومساء الأحد، والمناطق الأكثر تأثراً بنشاط الرياح هي نينوى والأنبار لتصل سرعة الرياح ما بين 50-60كم بالساعة"، مبيناً أن" ومدن وسط البلاد ستصل سرعة الرياح فيها 30-20 كم بالساعة خلال ساعات المساء، وأن تتجاوز 45 كم بالساعة خلال ساعات الليل".وتابع البيان أن "نشاط الرياح قد يتسبب بموجات غبار تكون كثيفة من جهة نينوى وجنوب غرب البلاد، لتتردى الرؤية الأفقية الى أقل من 1 كم أحياناً خلال ساعات مساء الأحد، وكذلك تتأثر ومدن الوسط بتردي الرؤية الناتجة عن الغبار المثار ما بين6-4 كم".