المعمرة الأكبر في واسط.. ما حقيقة وفاة "الحاجة جويدة"؟

وذكر المياحي في منشور عبر فيسبوك، أن "الحاجة جويدة، من مواليد قضاء الحي، لا تزال بخير، داعياً لها ولجميع أهالي بالصحة والعافية".وأضاف أن "هناك أمل بأن يُكتب لها حج بيت الله الحرام خلال العام الجاري، داعياً الله أن يمنّ عليها بالعمر المديد والصحة".