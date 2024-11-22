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المعمرة الأكبر في واسط.. ما حقيقة وفاة "الحاجة جويدة"؟
محليات
2024-11-22 | 15:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,828 مشاهدة
نفى محافظ واسط،
محمد جميل
المياحي،
الأخبار
المتداولة حول وفاة الحاجة جويدة عبد الله، التي تعد المعمرة الأكبر في المحافظة، مؤكداً أنها بصحة جيدة.
وذكر المياحي في منشور عبر فيسبوك، أن "الحاجة جويدة، من مواليد قضاء الحي، لا تزال بخير، داعياً لها ولجميع أهالي
واسط
بالصحة والعافية".
وأضاف أن "هناك أمل بأن يُكتب لها حج بيت الله الحرام خلال العام الجاري، داعياً الله أن يمنّ عليها بالعمر المديد والصحة".
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