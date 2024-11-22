أعلنت العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، انتهاء حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني بين المحافظات.



يذكر ان في حالة حظر للتجوال يومي الاربعاء والخميس لغرض اجراء التعداد السكاني، قبل ان تقرر اللجنة يوم امس، رفع الحظر داخل المحافظات مع استمراره عن التنقل بين المحافظات.