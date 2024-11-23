المصرف العراقي للتجارة يعلن عن خطة لافتتاح فروع جديدة

نيوز – محلي

أعلن المصرف للتجارة TBI، اليوم السبت، عن خطة افتتاح عدد من الفروع الجديدة.

وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي في بيان ورد لـ نيوز، إن "الخطة تضمنت افتتاح للمصرف في شركة سومو للتسويق النفطي في جانب الرصافة ومكتب للإيداعات النقدية في جانب الكرخ في جمعية الهلال الاحمر بمنطقة المنصور، وكذلك افتتاح فرع المنصور في جانب الكرخ في 14 رمضان، فضلا عن افتتاح فرع في جانب الكرخ بمنطقة السيدية، الى جانب افتتاح فرع في مركز بمدينة السماوة في مول البركة".

وأشار البيان الى ان "الخطة شملت أيضا الاستعداد لافتتاح فروع جديدة أخرى وهي فرع زيونة في جانب الرصافة وفرع تكريت بمحافظة صلاح الدين وفرع في محافظة البصرة وفرع الديوانية في محافظة القادسية".